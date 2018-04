Utekl hrobníkovi z lopaty. Po kritickém zdravotním kolapsu čeká Petra Novotného další operace

Pro Petra Novotného je nejlepším lékem rodina. Michaela Feuereislová

Nemocniční prostředí ale Novotný jako většina ostatních nijak nemiluje, a tak dělal vše pro to, aby se mohl vrátit domů k rodině do svého domu v Řeporyjích. Jeho přání se splnilo ani ne za měsíc a na začátku března byl lékaři propuštěn do domácího léčení. „Tátu máme už pár týdnů doma a je to v rámci možností vlastně nejlepší, jak to může být. Nic ho nebolí a obklopen vnoučaty u televize odpočívá,” uvedl Novotného syn Pavel (37).

Vypadá to, že se národem milovaný bavič do nemocnice bude muset ale vrátit. „Lékaři se rozhodli, že tatínkovi, když všechno půjde podle plánu, budou v létě operovat prostatu. To by moc potřeboval, ale kvůli mrtvici nesmí posledních pár let „pod kudlu“ kvůli rizikům spojeným s narkózou. Takže u nás je to teď takové polojasno až jasno, což je fantastické, když to srovnám s tím, co u nás na začátku roku dělo, kdy nám málem umřel,” říká Pavel.

Nejdůležitější, co teď Petr Novotný potřebuje, je odpočinek. „Odmítám za něj poměrně hodně různých žádostí o rozhovor, což asi vede ke spekulacím, že je na tom táta nějak zle, ale není to pravda. Je jen unavený a já chci, aby odpočíval. Když půjde všechno dobře, určitě se v létě mediálně polepší a třeba ho vytáhnu někam na premiéru, on už zase chodí na procházky a zajímá se o okolní svět, ale takový ten středobod jsou hlavně ta vnoučata a já chci, aby měl klid a pohodu. Maminka o něj pečuje, jak může, my k němu vodíme jeho vnoučata a tátovi nic neschází, nemám teď v úmyslu na tom nic měnit, líbí se mi tenhle jeho podzim života, opravdu se mu teď daří v rámci možností dobře,” dodává s radostí v hlase Pavel Novotný. ■