Půvabná Patricie Solaříková z Ulice: Proměnila se v sexsymbol 50. let

Solaříková by se mohla živit modelingem. Foto: Tereza z Davle

„Na podzim loňského roku jsem fotila pro charitativní kalendář organizace Alsa s fotografkou Terezou z Davle a ona se mi po pár měsících ozvala, že by se mnou ráda opět něco nafotila,“ svěřila Patricie, která byla z nabídky stát se před objektivem hvězdou filmového plátna 50. let nadšená.

„Měla jsem z toho obrovskou radost a okamžitě jsem souhlasila. Marilyn Monroe se mi odjakživa hrozně líbí a byla jsem překvapená, jak moc se snímky vydařily a že jsem jí opravdu podobná,“ prozradila Solaříková, která za poslední čtyři roky výrazně zhubla a vypadá skvěle.

„Bylo to příjemné focení, Tereza mě dokonce nalíčila a učesala, vše trvalo asi 20 minut, nic zdlouhavého, a o to víc mě to bavilo,“ dodala herečka. ■