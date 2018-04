Tohle je důvod, proč je tak vychrtlá! Moderátorce Laďce Něrgešové zkrachovalo manželství

Manželství Laďky Něrgešové a Jaroslava Plesla nevydrželo. Michaela Feuereislová

Laďka Něrgešová (42) je poslední měsíce kost a kůže. Dlouho tvrdila, že zhubla jen poporodní kila, ale je vyhublejší než kdykoli předtím. Teď je jasné, co za to může. Není to jen péče o dvě děti, ale stresy v manželství. Podle informací Super.cz Laďce před skoro rokem zkrachovalo manželství s novinářem Jaroslavem Pleslem.