Olga Lounová mizí z Česka: V Americe chce prorazit s dalším hitem

„Odjíždím do Los Angeles na měsíc a nasazuje se tam další písnička, která se jmenuje I Just Need You And My Coffee, uvidíme, jak se téhle bude dařit, protože ta předchozí s názvem Dark Day se tam držela sedm týdnů," svěřila se zpěvačka, které se jako jedné z mála Češek daří i v zahraničí.

„Hrají to spíše v klubech a tanečních rádiích, tahle je víc popová, takže je šance, že to začnou hrát i normálnější rádia než ta taneční,“ prozradila Lounová, kterou v Americe čekají také první rozhovory pro tamní média. Přestože se do prosluněného Los Angeles těší, život si tam představit nedokáže.

„Přestěhovat bych se tam nechtěla, ale baví mě tam tak dvakrát ročně zajet na měsíc, mně se tady líbí a mám tu strašně moc koncertů, takže tady je moje doma,“ dodala pro Super.cz Lounová. ■