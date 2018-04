Nová prsa mohou změnit život. Své o tom ví i Simona Krainová, která není na plastice poprvé

Přestože má topmodelka Simona Krainová i po čtyřicítce a dvou dětech tělo, které jí závidí i mladší kolegyně, objevila se u plastického chirurga.

„S věkem i prsa mění tvar a raději bych to podchytila včas,“ vysvětlila Simona Krainová svoji návštěvu na klinice plastické chirurgie. Neprozradila však, zda a na čem se s lékařem domluvili. Není to však poprvé, co je kvůli změně poprsí na Klinice YES VISAGE, která se na úpravu prsou specializuje. Simona je patronkou žen, absolvujících proměny k novému tělu a sebevědomí, kam patří i prsa. Těmi, kterým se splnil sen o dokonalých prsou v realitu, byly také paní Šárka, Tereza B. a Tereza T.

„Vždycky jsem si přála mít větší prsa, ale po 2 dětech mi z prsou nezbylo takřka nic. A stejně málo pak zbylo i z mého sebevědomí. Mít v podprsence skutečná prsa namísto vycpávek je příjemná změna, na kterou se zvyká snadno. Dnes už bych neváhala ani minutu, ani to tolik nebolelo, možná i proto, že jsem si nedávala tak velká prsa. S výsledkem jsem velmi spokojená. Prsa působí velice přirozeným dojmem, přesně tak, jak jsem si přála. S těmi prsy jsem se tak sžila, že je vnímám jako své vlastní. Cítím se s nimi opravdu dobře,“ vylíčila Simoně své nové pocity paní Šárka. Více o proměně ve videu a o plastice prsou na www.yesvisage.cz/prsa.

FOTO: Klinika YES VISAGE

FOTO: Klinika YES VISAGE

FOTO: Klinika YES VISAGE

FOTO: Klinika YES VISAGE

“O něco větší ňadra, jsem si přála vždy,” vysvětluje sedmadvacetiletá Tereza B. “Ale skutečně aktuální to začalo být po dětech, kdy prsa dramaticky změnila svůj tvar a sebevědomí bylo na nule. Rozhodování tedy nebylo dlouhé, navíc jdu do všeho po hlavě, takže jsem se nebála,“ směje se Tereza B. Trochu napětí, jak to dopadlo, prožívala až po samotném zákroku. „Rychle jsem si chtěla sundat obvazy a podívat se, jak to dopadlo. Bála jsem se, jak mi nová prsa budou slušet. Ale byla jsem opravdu hodně nadšená, změna je to neuvěřitelná.“

FOTO: Klinika YES VISAGE

FOTO: Klinika YES VISAGE

Paní Terezu T. příroda naopak obdařila až přespříliš velkými prsy. Nadměrně velká prsa představují skutečnou komplikaci, mají za následek potíže s páteří, držením těla, bolestmi zad a migrénami. „Možná se to někomu nezdá, ale je to nepříjemný pocit, když nemůžete dělat aktivity, které vás baví, nebo byste chtěli dělat. Nedej bože pak v létě v plavkách. Stejně tak výběr podprsenky je nadlidský výkon a oblečení může člověk nosit jenom volné, které zakrývá a snižuje ten kontrast mezi prsy a zbytkem těla. Člověka to omezuje nejen fyzicky, ale skutečně i psychicky,” vysvětluje Tereza T.

FOTO: Klinika YES VISAGE

FOTO: Klinika YES VISAGE

Kam na dokonalá prsa?

MUDr. Martin Molitor, MUDr. Issam Al Awa, MUDr. Jiří Borský a MUDr. Andrea Musilová to jsou odborníci Kliniky YES VISAGE, která se na plastiku prsou specializuje. „U nás na klinice využíváme moderní a zároveň maximálně šetrné postupy, které jsou bezpečné a zaručují hezká prsa bez zbytečných jizev a komplikací. Dbáme na precizně odvedený výkon, a aby nejen prsa, ale všechny změny plastické chirurgie působily přirozeně a bez zjevných stop chirurgického zákroku,“ vysvětluje primář kliniky. Jeho slova potvrzuje i mnoho spokojených klientů z řad známých osobností. Mezi klienty této kliniky patří například i Simona Krainová, Lucie Bílá, Alice Bendová, Marta Jandová a mnoho dalších.

FOTO: Klinika YES VISAGE

Nová prsa a sebevědomí zdarma

Plastika prsou patří k nejžádanějším zákrokům plastické chirurgie a zároveň statisticky nejvíce dodává sebevědomí. Chcete mít také nová prsa a s nimi nové sebevědomí? Na největší klinice u nás lze v Praze, Brně, Ostravě i Bratislavě podstoupit zákroky i na splátky již od 500 Kč měsíčně a bez navýšení. Ale je i možné na Klinice YES VISAGE podstoupit plastiku prsou nebo třeba omlazení či moderní liposukci zcela zdarma v soutěži o proměnu. Podrobnosti naleznete na webu Kliniky YES VISAGE na www.yesvisage.cz.

FOTO: Klinika YES VISAGE ■