K dokonalým mírám modelky má prý daleko! Jitka Nováčková i tak pózuje ve spodním prádle

Jitka Nováčková Foto: archiv J. Nováčkové

"Před pár týdny mi Lucie Smatanová zavolala, že si mě klient dle fotek a castingu vybral na focení spodního prádla. Cože? Baví mě sport a cvičím skoro denně, ale to jídlo... No nebudeme si nic nalhávat, ale rozhodně mám teď k pomyslný dokonalosti daleko. Speciálně k dokonalosti v prádle," míní Jitka.

"Upozorňuju, že tohle je černý prádlo, který navíc stahuje. Boky a bříško, to jsou moje problematický partie. Ale i když se v tý roli necítím úplně komfortně - pořád mám dojem, že tělo modelky by mělo vypadat jinak, tak mě těší, že nejen třeba na severu, ale pomalu i k nám se blíží novej trend - zdravá a krásná a ve všech velikostech a s nedokonalostma. Takže ahoj moje faldíky, rozjedem to," dodala s úsměvem Nováčková. ■