Věřili byste, že je už v 5. měsíci? Topmodelka Zuzana Stráská nám prozradila pohlaví miminka

Zuzana Stráská už za čtyři měsíce rodí. Těžko uvěřit. Super.cz

„Jsou to asi dva dny, kdy mi bříško vyskočilo do šířky,” radovala se sympatická blondýnka. „Už mě to trošku znervózňovalo, protože mi každý říkal, že to na mně nejde vidět,” řekla Zuzana na castingu soutěže Elite Model Look, pořádaném její domovskou agenturou.

Zuzana a její snoubenec Matyáš si nechali prozradit pohlaví miminka. „Prozradím to, není to nic tajného a mám z toho velkou radost. Bude to holčička,” radovala se Zuzka a jedním dechem dodala: „Je to takové něžnější a milejší.“ Stráská měla vymyšlené jméno pro kluka - Max. Nad variantou jména pro holčičku se ale musí s partnerem ještě zamyslet.

Ambasadorka soutěže minulého a předminulého ročníku přišla na pražský casting podpořit svou nástupkyni Denisu Hromkovičovou Dvořákovou. Sama Zuzka se s prací modelky neloučí. „Angažuji se i mimo modeling a pracuji v módním časopise. Zrovna dnes se mě můj booker ptal, jak velké mám bříško, jestli by to nebylo na těhotenskou módu. To můžou být zajímavé práce, ale musím se přiznat, že se bojím létat,” krčí rameny Zuzana. ■