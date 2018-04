Tady múzu Karla Lagerfelda její krása nezachrání. Kvůli novému kšeftu se musí zlepšit v češtině

Denisa Dvořáková v nové roli Super.cz

„Mám z této příležitosti velkou radost, protože je to pro mě úplně něco nového, ráda přijímám nové zkušenosti,” nechala se slyšet kráska na pražském castingu.

Denisa sama v roce 2006 zvítězila ve světovém finále této prestižní modelingové soutěže a rozhodně má dost zkušeností, které může předávat dál. „Už je to dvanáct let, co jsem prošla stejným castingem přesně na tomto místě. Sama si pamatuju, jak jsem byla nervózní, a tak se ty holky tady pokusím uklidnit,” řekla Denisa. Oblíbenkyně Karla Lagerfelda i titulní tvář italské Vogue tentokrát nebyla za modelku, ale spíše za moderátorku. K novému úkolu přistoupila zodpovědně a před akcí absolvovala několik lekcí s hlasovou koučkou. „Naučili mě lépe vyslovovat a mluvit pomalu, jsem totiž člověk, který okamžitě řekne to, co má na jazyku,” usmívala se.

Rodilá Pražačka aktuálně žije se svým manželem, bývalým slovenským fotbalistou Martinem Hromkovičem, v Bratislavě, což její výslovnost logicky také ovlivňuje. „Národní řeč se nezapomíná, i když jsem žila v New Yorku, stále jsem mluvila česky. Ale když se do toho začala míchat slovenština, tak to začalo být jiné. Přece jen jsme byli jedna země a naše jazyky jsou hodně podobné, tak mi do řeči sem tam nějaké slovenské slovíčko padne,” říká Denisa Dvořáková. ■