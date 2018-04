Drsnější než Habera: Takto Knechtová urazila v SuperStar Tomáše. Řekla o něm, že je špatný v posteli!

Tomáš Křižka to v SuperStar schytal od Kataríny Knechtové. Video: TV Nova

Pěvecký výkon mladého muže stál opravdu za starou belu, o čemž svědčí i výraz jednoho z nejdrsnějších porotců Pavola Habery. I toho ale zastínila Knechtová, která Tomáše urazila nemístnou poznámkou.

„Ty jsi přesně prototyp zpěváka, který nemá cit. A obávám se, že ani nebudeš dobrý v posteli, když takto zpíváš,“ pustila se do překvapeného Tomáše slovenská zpěvačka. Její drsné hodnocení si prohlédněte ve videu.

Mladý muž tak musí mít pořádně pošramocené sebevědomí. Diváci se účastníka SuperStar ihned zastali a Knechtová se stala terčem kritiky. Nakonec si svého přešlapu byla moc dobře vědoma a omluvila se.

„Chlapci jsem se osobně před kamerami omluvila. Jsou slova, která už člověk nemůže vrátit zpátky, což byl i můj případ. Bohužel, televize už neodvysílala tu část s vysvětlením a omluvou z mé strany. Takže chápu, že to vnímáte negativně, ani já z toho nejsem šťastná, jak to celé vyznělo, mrzí mě to, děkuji za pochopení,“ kála se na sociální síti Knechtová, která má i přes omluvu u diváků pořádný škraloup. ■