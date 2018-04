Mladá přítelkyně mu svědčí: Tipli byste, že mezi oscarovým hercem a ruskou modelkou je 20letý věkový rozdíl?

Adrien Brody a Lara Lieto Profimedia.cz

Kdo možná nebude až tak spokojený, jsou jeho fanoušci. Brody před časem oznámil, že se chce více než na herectví soustředit na producentskou činnost. „Z herectví se tak nějak stahuji, posledních pět let jsem hodně pracoval. Teď se chci zaměřit na pár věcí, které produkuji. Je to zajímavá doba,“ řekl pro The Hollywood Reporter. Jeho filmografie se za posledních pět let rozšířila o 16 titulů (i se seriály a krátkými filmy) včetně populárních Peaky Blinders nebo snímku Emperor, který teprve bude mít premiéru.

Zatímco seznam jeho pracovních aktivit je dlouhý a veřejný, z hercova soukromí toho není moc známo. Snad jen vztahy s herečkami Elsou Pataky, Monet Mazur a údajně také s January Jones. ■