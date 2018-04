Jiří Langmajer se v novém filmu stane ženou: Neuhodnete, která herečka byla vybrána jako jeho ženské já

Jiří Langmajer v novém filmu Po čem muži touží Foto: archiv Po čem muži touží (7x)

Vzpomínáte na film Po čem ženy touží s Melem Gibsonem v hlavní roli? Díky režisérovi Rudolfu Havlíkovi tady budeme mít jeho verzi po česku. Do komedie s názvem Po čem muži touží obsadil Jiřího Langmajera (51).

Režisér společně s úspěšnou spisovatelkou Radkou Třeštíkovou napsal scénář o věčném soupeření mužského a ženského světa. Charismatický cynik Karel Král v podání Jiřího Langmajera, trochu šovinista a sarkastický sympaťák, na kterého ženy letí, je šéfredaktorem pánského časopisu. Jednoho dne jeho nezávazný způsob života utrží hned několik ran. Dostane výpověď kvůli průšvihům a poklesu prodejnosti časopisu, bývalá manželka a dcera ho opět naštvou, neznámá žena mu nabourá auto a na jeho místo je dosazena pohledná mladá šéfredaktorka Leona, kterou si zahraje Táňa Pauhofová (34).

Karel vyřeší problémy po chlapsku - společně s nejlepším kamarádem se opije a v dobrodružné noci si přeje, aby se stal ženou, protože „ženský to mají v životě mnohem jednodušší a on je na tom kvůli nim bídně“. Ráno Karel zjistí, že následkem noční alkoholické „jízdy“ a zásahem vědmy Zoltany, tu ztvární Pavla Tomicová, se stal opravdu ženou. Tady už na plátně neuvidíme Langmajera, ale Annu Polívkovou. Karel se jako Karla musí vyrovnat nejen s novým vzhledem, ale hlavně se naučit fungovat v ženském těle a zjistit, zda to mají ženy opravdu snazší.

Rudolf Havlík má za sebou filmy Zejtra napořád a romantickou komedii Pohádky pro Emu, pro spisovatelku Radku Třeštíkovou to naopak je první realizovaný scénář. ■