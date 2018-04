Zase se popichovali před naší kamerou: Petra Vraspírová nebyla podle přítele Romana Vojtka vůbec hezká

Roman Vojtek a Petra Vraspírová Super.cz

Pozvat si před kameru Romana Vojtka (45) s jeho přítelkyní Petrou Vraspírovou je vždy zárukou takové malé show. Ti dva by se klidně mohli živit stand up komedií. Tentokrát jsme probrali jejich porotcování v hudební soutěži Česko zpívá, ale i to, jak Petra vypadala jako malá. Pořádně se pošťuchovali. Kromě přepisu rozhovoru určitě stojí za to podívat se i na video.

Pro Romana to bylo porotcování po hodně dlouhé době, pro Petru dokonce premiérové. "Předpokládám, že jisté rozbroje mezi námi budou, a uvidíme, jak to ustojíme a vyřešíme," řekl nám Roman. "To je pravda. Určitě v tom budou ty holky. On dá víc na vzhled než na zpěv," dodala Petra.

"Já naopak budu držet basu s těmi méně hezkými, protože jako malá jsem byla hrozně ošklivá," je prý Petra labutí, která vyrostla z ošklivého káčátka. "Já viděl fotky. A kdybych toho kluka potkal, tak bychom třeba byli kámoši," je Roman rád, že svoji přítelkyni poznal až později.

"Puberta je hrozná věc. A tys byl snad v pubertě hezkej, nebo co?" oslovila Petra Romana. "Já byl hezký už od miminka," kontroval Roman a my zavtipkovali, že je to snad jasné, pokud tedy Petra viděla Vyprávěj. To prý ovšem Petra neviděla a asi je tohle téma trošku tabu, protože si navzájem zakrývali ústa, aby nemohli na kameru promluvit.

Nicméně teď vypadají dobře oba, tak nás napadlo, že by společně mohli třeba i vystupovat, ať se obecenstvo pokochá hezkými lidmi. A trefili jsme hřebíček na hlavičku. "Nějaké duety už na repertoáru máme. Už s nimi vystupujeme a zpíváme a celkem to jde. Kromě toho, že se zase neshodneme. Tentokrát na repertoáru. Petra chce zpívat v angličtině a já česky," uzavřel Roman. ■