Tohle je nejmladší muzikálová hvězdička. Na prknech začínala už v devíti, v jedenácti je profesionálka

Ines ben Ahmed Super.cz

Tohle děvčátko vídáme už pár let na muzikálových pódiích. Ines ben Ahmed je jedenáct a v devíti letech uspěla na soutěži Česko zpívá, kde si ji vzala pod patronát Kamila Nývltová (28). Nazpívala s ní duet a přivedla ji k muzikálu.

"Byla to moje první velká soutěž. Pak už jsem ale jezdila zpívat i na soutěže do zahraničí, třeba do Bulharska, Kazachstánu nebo Běloruska," vyprávěla mladičká Ines. Pokud jde o muzikálové produkce, na kontě jich má ve svém věku docela dost.

"Začala jsem s Angelikou, potom byla Adéla ještě nevečeřela, ale ta už skončila, a pak hraju v Čase růží. A teď jsem se dostala ještě do Mýdlového prince," vypočítala školačka, že je možná nejmladší hvězdičkou naší muzikálové scény.

Školu vedle vystupování prý zvládá. "Žádné pětky nemám, myslím, že mám dobré známky," míní holčina, která se učí zpívat u Renaty Drössler (54). "Je strašně hodná a dobrá, umí to," chválila ji malá okatá brunetka, která si prý ze všech svých dospělých kolegů nejvíc rozumí pořád s Kamilou Nývltovou. ■