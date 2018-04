Fešák Piškula takto bez trička exhibuje na Bali. Jeho aktuální přítelkyně mu ale společnost nedělá

Do Indonésie vyrazil s rodiči. Foto: Instagram Z. Piškuly

Na indonéském ostrově mu kupodivu nedělá společnost jeho o rok mladší přítelkyně Simona Lewandovská, na dovolenou totiž vyrazil s rodiči. Původně se herec na rodinný výlet příliš netěšil, na místě ale rozpaky vystřídalo nadšení z objevování krás místní přírody.

Herec známý ze seriálu Vyprávěj se cítí v exotice jako ryba ve vodě. „Tady je to fajn. Lidé jsou tu šťastní, nepůsobí si navzájem problémy, nesoudí jeden druhého, v jistém slova smyslu jsou si ukradení, ale zároveň vůbec ne! Je to taková zlatá střední cesta. A víte proč to všechno? Protože mají moře. My ne.

Jsme předurčeni k záhubě, jestli si to moře nevybagrujem,” filozofoval Zdeněk v jednom ze svých komentářů k fotce umístěné na Instagramu. ■