Pochlubila se první fotkou miminka. Tohle je malý Benedikt Gábiny Laškové

Gábina Lašková se pochlubila fotkou syna. Foto: archiv G. Laškové

Říkala, že si chce chránit soukromí a novorozeným synem se nebude chlubit. Ale jako skoro každá pyšná maminka to dlouho nevydržela. Je to týden, co si Gabriela Lašková (28) odnesla miminko z porodnice a už se malým Benediktem pochlubila na sociální síti.