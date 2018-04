Už je zase single: Vnadné Mátlové nedopadl ani další vztah s cizincem

Kate Matl Super.cz

Loni nám zpěvačka Kate Matl (38) představila svého nového přítele, Brita žijícího v Německu, kde i Katka hojně působí díky tomu, že spolupracuje s DJ Bobem. Láska na dálku to tedy tak úplně nebyla. Přesto to ale nedopadlo a vnadná blondýnka je opět single.

"Jsme oba šťastní a spokojení. Máme takovou tichou domácnost. Já mám svoji a on má svoji. Co k tomu říct. Nějakou budoucnost bychom v tom hledat neměli," nechtěla se Kate, která momentálně žije hlavně svojí prací, k důvodu, proč vztah skončil, vyjadřovat.

"Natočila jsem videoklip a chystáme se na velkou loď, na takovou plavbu, která je určená pro fanoušky DJ Boba, který slaví 25 let působení na hudební scéně. Bude jich 7000, víc by se tam nevešlo. A natočím tam i další klip," prozradila své plány na semifinále soutěže Dívka roku, kam si odskočila do poroty. ■