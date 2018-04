Eva Burešová poprvé ukázala kompletní rodinku: Dva měsíce musela zvládat péči o syna sama, přítel hrál v Americe

Eva Burešová Super.cz

Potkat herečku a zpěvačku Evu Burešovou s kompletní rodinkou je skoro zázrak. Její partner byl teď dva měsíce v Americe, kde hrál, takže péči o devítiměsíčního syna Nathaniela by sama jen těžko zvládla, zvlášť když už krátce po porodu naskočila do práce.

"Teď už ho máme zpátky a je skvělý táta, malému se věnuje na sto procent. Stačí, když jim ráno připravím jídlo, a pak už nemusím mít starost, když jsem třeba na celý den na natáčení Modrého kódu. Ale když byl pryč, tak bych to bez pomoci mých i partnerových rodičů nezvládla. A máme štěstí, že je Nathan hrozně klidné dítě," svěřila nám Eva, která účinkuje v muzikálech Dracula, Jesus Christ Superstar a Čas růží, nově teď zkouší jen jednu činohru.

A svěřila nám, že by se nebránila ani dalšímu dítěti, když by třeba otěhotněla, stejně jako její kolegyně Michaela Tomešová (26), krátce po narození prvního dítěte. "Myslím, že být mámou je nejvíc top věc na světě, která může být. Je spousta žen, které děti mít nemohou, tak si musíme vážit toho, když máme tu možnost. Takže kdyby pán bůh dal, a přišlo další dítě, brala bych to jako požehnání," míní Eva, která kompletní rodinku vzala na semifinále soutěže Dívka roku, kde byla v porotě. ■