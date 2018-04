Zpěv by mohla pověsit na hřebík: Fetišisté nabízejí zpěvačce, která odhaluje nohy, neskutečné částky!

Renata Drössler Super.cz

A vypadá to, že to hned tak neskončí. I fotky k novému projektu, které nám ukázala, když jsme se potkali v Trutnově na soutěži Česko zpívá, kde byla v porotě, opět poukazují na tenhle její klad. "Já si říkám, že můžu být ráda, že v tomhle věku můžu ukazovat aspoň ty nohy," smála se sympatická Renata.

Ta sice zpívá šansony a fanoušků má dost, klidně by se ale mohla živit nohama. "Naposledy jsem dostala nabídku od pána, který by mi za to, že mi může nohy namasírovat, chtěl zaplatit pět tisíc korun. A další mi zase chtěl dělat domácího otroka za patnáct tisíc. A dokonce by i uklidil, tak by to bylo dva v jednom," vyprávěla Renata, že by si díky takovým nabídkám mohla přijít měsíčně na desítky tisíc.

"Je to samozřejmě lichotivé, ale zpěv mě zatím uživí. Na druhou stranu si říkám, že kdybych jednou, nedej bože, přišla o hlas, tak je tady tahle možnost. Ale doufám, že to nebude potřeba. Nicméně nejsem puritánka, tak jsou mi tyhle nabídky docela milé, i když je odmítám," uzavřela. ■