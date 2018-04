Mini kalhotky a odhalená bříška i stehna: Hvězdě devadesátek sice táhne na padesát, ale kočičky si našel parádní

Zdeněk Hrubý si našel pořádně sexy tanečnice. Super.cz

Tak ten si umí vybrat. Hvězda 90. let Zdeněk Hrubý (46) obnovil svůj úspěšný projekt Style, a aby se měli pánové na co koukat, přibral do něj o generaci mladší tanečnice. S nimi také pořídil nové snímky, takže můžete vidět, že holky jsou opravdu sexy a mají dokonalá tělíčka.