Vyhazov z České Miss pěkně zostra: Favoritka pohořela u pohovoru, další krásky lhaly

Finalistky České Miss Foto: Roman Souček / Miss Events

Známe 10 finalistek, které se utkají 2. června o titul Česká Miss. Co na krásky, které se probojovaly do finále, říká ředitelka soutěže Eva Čerešňáková? "Bylo to hodně těsné. Zhruba čtrnáct holek se velmi těsně popralo o postup dál. Doufám, že budou zajímavé pro veřejnost a zároveň pro práci v modelingu. Propojíme soutěž krásy s tím, že dívkám nabídneme aktivní působení na tomto poli," řekla Super.cz.