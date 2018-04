Slavný klan se rozrůstá: Populární krátkovlasá herečka (38) čeká třetí dítě se třetím mužem

Kate Hudson a Danny Fujikawa čekají dítě. Profimedia.cz

„Překvapení!!! Jestli se divíte, proč jsem se v poslední době tak odmlčela na sociálních sítích, tak proto, že mi nikdy nebylo hůř. Byl to ten nejnáročnější první trimestr ze všech tří, co jsem zažila,“ píše Kate. A hantýrkou sociálních sítí pak pokračovala: „Z Boomerangu se mi dělá špatně, Superzoom je cestou strčit hlavu do toalety, z jídla na Instagramu je mi zle a pomyšlení na Instastories mě ještě víc vyčerpává. Pokud jste mě viděli venku, jak se usmívám a předstírám, že je všechno skvělé, byla to lež,“ přiznala.

Těhotenství chtěla herečka z filmů Válka nevěst nebo Kamarádova holka před veřejností udržet co nejdéle v tajnosti, s novinkou vyšla ven ve chvíli, kdy „už je mnohem únavnější to skrývat, než to prostě oznámit“.

Herečka má z předchozích vztahů dva syny, otcem 14letého Rydera je rocker Chris Robinson a šestiletého Binghama počala s muzikantem Mattem Bellamym. ■