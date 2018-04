Celý příběh a pravda o rozchodu s Rytmusem: Dara Rolins vyložila karty na stůl

Dost bylo spekulací. Foto: Petra Ficová

„Nemám potřebu být v žádných očích lepší, protože si upřímně myslím, že ze mě naši vychovali slušného člověka. S Patrikem jsme prožili skvělý čas, i když byl náš vztah od začátku nekonvenční a pro mnohé těžko pochopitelný. Milovali jsme se, a proto jsme si dokázali vyhovět v té složitosti společného spolužití a organizování našeho pracovního a volného času. Pro oba je naše práce velmi důležitá. To, jak velmi, ale dokáže, s dovolením, pochopit zase jen umělec. Tento druh lásky a určité závislosti nejde nahradit, ani vytlačit. A chtít to po jednom nebo druhém, je zničující. V mém případě má nejvíc bezkonkurenčně první místo v srdci moje dcera. Míra kompromisu a lásky je vždy individuální. Jsem žena a ženy jsou obecně citlivější,” otevřela se v dlouhém statusu na Facebooku popová diva.

„Nehráli jsme divadlo ani na veřejnosti, ani v soukromí. Byli jsme si blízcí, i když jsme paradoxně cítili, že se jeden druhému vzdalujeme. A bylo těžké – i s ohledem našeho veřejného života, přiznat to a udělat ten finální krok. Nikdy jsme totiž nepřestali být nejlepšími přáteli, důvěrníky, dvojicí, která se spolu radí a řeší právě díky stejné profesi i kopec pracovních otázek a rozhodnutí. Šlo jen o to, přiznat si nahlas, že oba chceme od vztahu víc. A to je všechno. Celý příběh a pravda o našem rozchodu,“ pokračuje Dara, která toho měla na srdci hodně.

Rolins také rezolutně popřela, že by její vztah se slovenským raperem byl jen reklamní divadélko. „Náš vztah boural bariéry hudební i rasové, vždy spolehlivě přitahoval pozornost fanoušků i hejtrů. Myslím, že nebudu úplně trapná, když povím, že hledat podobný ekvivalent k této dvojici bude na českém i slovenském šoubyznysovém nebi v podstatě nemožné. Jsem se teď spustila, jak by řekl Patrik,” dodala Dara Rolins. ■