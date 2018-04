Třímetráková žena v hubnoucím pořadu pohořela: Po osmi měsících marného snažení byla jen o půl kila lehčí

Ani hubnoucí pořad jí nepomohl... Profimedia.cz

Pořad My 600lb Life už spoustě amerických tlouštíků zachránil život. V případě Schenee Murry-Hawkins byla ovšem veškerá snaha marná. Chuť na jídlo byla v jejím případě silnější než snaha zbavit se extrémní nadváhy.

Sedmadvacetiletá žena z Indianapolis do televizního pořadu přišla s tragickým životním příběhem. Její dětství bylo nešťastné nejen kvůli nadváze. V pěti letech ji sexuálně obtěžoval bratranec a ve 23 letech byla znásilněna. V té době už vážila 225 kilogramů a jedinou radost pro ni představovalo jídlo.

I s extrémní nadváhou zaujala Freddieho, který se před dvěma lety stal jejím manželem. Vzhledem k obezitě Schenee funguje spíše jako její ošetřovatel. Obézní Američanka se totiž nevešla do sprchy a hygiena musela probíhat na posteli, z níž se prakticky nehnula.

Do pořadu My 600lb Life se přihlásila s váhou 301 kg. Doktor Younan Nowzaradan jí dal splnitelný cíl. Za měsíc měla zhubnout 14 kilogramů. Když ovšem přišla na převážení, byla o stanovenou hodnotu těžší. Schenee se vymlouvala, že se kvůli natáčení musela přestěhovat do hotelu v Houstonu, kde nebyla dostatečně vybavená kuchyň, takže musela jíst jídlo dovezené z fast foodu.

Macanda s nulovou disciplínou poté začala trpět bolestmi žaludku a odmítala změnit své stravovací návyky. Vyšetření ale odhalilo pouze to, že je o dalších devět kil těžší. Celkem tedy nakynula na alarmujících 324 kilogramů.

Po dvou měsících v nemocnici pod lékařským dohledem zhubla 20 kilogramů a od doktora Nowzaradana dostala ultimátum. Buď za čtyři týdny zhubne dalších 15 kilogramů, nebo v hubnoucím programu skončí. Když došlo na kontrolu, Schenee vážila 300,5 kilogramu, tedy jen o půl kila méně než před osmi měsíci, kdy se rozhodla zhubnout.

Další spolupráce s doktorem Nowzaradanem tak skončila. Shenee si dokonce zablokovala jeho číslo, aby se jí nemohl dovolat. ■