Druhého potomka Tomešová s manželem neplánovali: Dvakrát v životě jsme si nedali pozor a vždycky z toho bylo dítě

Míša přivede druhé dítě na svět v srpnu.

Hvězda českých muzikálů nám prozradila, že druhé těhotenství tak krátce po tom prvním nebylo plánované, z dalšího očekávaného přírůstku do rodiny mají ale s manželem Romanem Tomešem pochopitelně radost. „Ani vlastně nevíme, jak se to podařilo. Asi dvakrát v životě jsme si nedali pozor a dvakrát z toho vzniklo dítě. Nebylo to plánované, ale když už to přišlo, tak jsme rádi a budeme to mít z jedné vody načisto,” říká.

Všechno už mám aspoň nachystané, nic neřeším a mým úkolem je jen spokojeně jíst,” směje se Míša, která si s manželem zatím nenechala prozradit pohlaví miminka. „Během prvního těhotenství nám říkali, že to bude holčička a narodil se Kristián, takže já už teď věřím jen vlastním očím.”

Ani druhé dítě Míše nezabrání v práci. „Budu zkoušet v divadle Kalich muzikál Hair. Produkce mi vyšla vstříc. Budu zkoušet na konci srpna, ale premiéra bude až v lednu. Do té doby v představení bude hrát moje alternace, která se představení může věnovat na sto procent a já pak nastoupím do představení od ledna,” říká Míša Tomešová. Podobnou situaci zažila herečka už během minulého těhotenství, kdy hrála v představení Adéla ještě nevečeřela do šestého měsíce těhotenství a vrátila se po šestinedělí. ■