Celebrity, které stárnou různým tempem: Tyto hvězdy mají v dokladech opravdu stejný věk!

Emma Watson (27) se poprvé jako Hermiona v kinech objevila v roce 2001, kdy jí bylo 11 let. Z kamarádky Harryho Pottera je už sedmadvacetiletá kráska, která ale stále vypadá jako dívenka. Stejný věk má Margot Robbie (27), která už před pěti lety ve Vlkovi z Wall Street vypadala jako zralá žena.

Největším přírodním zázrakem je Reese Witherspoon (42). Drobná blondýnka snad nestárne. Když se ve společnosti objeví se svou osmnáctiletou dcerou Avou, vypadají jako sestry. Věřili byste tomu, že Reese je stejně stará jako její hollywoodská kolegyně Drew Barrymore?

Céline Dion (50) nedávno oslavila životní jubileum. Leckoho překvapilo, že jí je teprve padesát let. Slavná Kanaďanka vždy působila starším dojmem. Když zpívala píseň My Heart Will Go On z Titaniku, bylo jí teprve 29 let! Ano, je stejně stará jako Julia Roberts (50), jejíž ikonický úsměv se od dob Pretty Woman příliš nezměnil. A to měla romantická komedie premiéru už v roce 1990.

U slavných mužů to funguje úplně jinak. Za většího fešáka je určitě považován Liam Hemsworth než Thomas Brodie-Sangster. Oběma je 27 let. Zatímco herec z Hunger Games si plnovousem přidává roky navíc a vypadá jako dvojče svého staršího bratra Chrise Hemswortha (34), Thomas je stále chlapečkem z Lásky nebeské (2003). ■