Anna Stropnická dostala nelehký úkol. Před vlastním otcem předváděla striptýz a musela mluvit sprostě

Stropnická si zahrála striptérku Alici. Herminapress

Nelehký úkol potkal během čtvrteční premiéry hry Na dotek Annu Stropnickou. Představitelka jedné z hlavních postav striptérky Alice předváděla na jevišti sexy taneček v odvážném kostýmu odhalující její pozadí, scénář jí pak předepisoval, aby mluvila o mužských pohlavních orgánech a explicitně popisovala divoké sexuální praktiky. To vše s vědomím, že v hledišti Divadla Broadway sedí členové její rodiny včetně otce Martina Stropnického.

„Je to pro mě asi nejintimnější postava, kterou jsem kdy hrála. Už jsem si ale za ten čas na to zvykla a naši asi taky. Já jsem během premiéry celkově ve stresu a už nevnímám, jestli v hledišti sedí rodina, nebo někdo další,” uvedla mladá herečka těsně po děkovačce a dále dodala: „Spíš se teď těším, co mi řeknou.”

Anna předváděla striptýz v modelu, který odhaloval její zadek a částečně poprsí. „Samozřejmě jsem se trošku styděla, ale pak jsem se na to musela vykašlat, protože do té hry to patří. Všichni mě ale podpořili, že vypadám dobře a není důvod mít obavy,” říká.

Stropnická se zhostila role, kterou si ve filmu z roku 2004 zahrála Natalie Portman. „Viděla jsem před delší dobou film, teď když přišla nabídka, abych v tomhle díle na Broadwayi hrála, jsem zjistila, jak je to strašně aktuální téma. Byla jsem moc ráda, že přišla, protože je to představení, které mě, kolegy na jevišti i diváky strhne a nemá hluchá místa. Dnes byla premiéra úspěšná a věřím, že i reprízy diváky zaujmou. Tohle drama si to určitě zaslouží,“ nechala se slyšet Anna Stropnická.

A jak představení hodnotí Annin otec Martin Stropnický? „Držel jsem palce a myslím si, že premiéra dopadla dobře a oslovila diváky. Já dětem do toho, co dělají a čím žijí, moc nemluvím, tohle představení se mi zamlouvalo a držel jsem Aničce i jejím kolegům na jevišti palce. Znám film a myslím si, že to všichni aktéři zvládli,“ krátce zhodnotil dramatický příběh ministr zahraničí v demisi. ■