Zpěvu a tance po Tváři nenechala: Anna Fialová bude po První republice hrát v muzikálu

Anna Fialová Super.cz

Herečka Anna Fialová kdysi v muzikálu začínala, měla dětskou roli v Golemovi Karla Svobody (✝68). A obloukem se k němu zase vrací. Dívka, která vešla do obecného povědomí díky účinkování v show Tvoje tvář má známý hlas a diváci si ji oblíbili v seriálu První republika, se vrátila na muzikálová jeviště. A hudbě se plánuje věnovat i sólově.

Po Tváři Anna na nějaký čas hudbu trochu vypustila ze svého repertoáru, mohli jsme ji vidět třeba ve skvělém činoherním kousku Zabiják Joe v divadle Kalich. Diváci ji ale mohli vidět i v Krvavé svatbě a prozradila, že nedávno měla premiéru s režisérskou dvojicí SKUTR v divadle v Hradci Králové. "To jsou Bratři Karamazovi a hodně se tam pracuje se zpěvem a tancem," objasnila. "Navštěvovala jsem hodiny zpěvu a teď bych se chtěla pokusit o to udělat nějaký svůj hudební počin. Ale o tom až později," nechce ještě mnoho prozradit Fialová.

V muzikálu Holmes v Hudebním divadle v Karlíně si zahraje roli Ireny Adlerové, kterou samozřejmě znají čtenáři knih o slavném detektivovi jako spíše zápornou postavu. "Určitě je v ní něco temnějšího, ale jako ryze zápornou bych ji nepopsala. Je to ženská, která se toho nebojí a je taková razantnější. Ona to myslí všechno dobře, jen to ostatní možná špatně vnímají," míní Anna.

Na zkoušení se už těší, náročných muzikálových choreografií se nebojí. "Zvládnout to musím, je na to vyhrazený dvouměsíční čas, na roli jsme navíc dvě, tak se to v pohodě zvládne," věří. A že přijde o prázdniny? "Asi si udělám nějaký malý odpočinek v září. Takže na říjnovou premiéru budu připravená," uzavřela. ■