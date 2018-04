Mizející plíce: Druhá nejčastější příčina úmrtí na světě

Možná to zní tak trochu jako science fiction, ale plíce mohou opravdu začít mizet. A to velmi rychle, nehledě na to, že valná většina z nás ani nepozná, že proces mizení začal. Kam a proč se ztrácejí?

Rychlá screeningová vyšetření Foto: Alliance Healthcare s.r.o.

Za zadýchávání může špatná kondice, kašel je důsledkem kouření, nejedná se o nic vážného. To jsou slova, kterými sami sebe přesvědčujeme, že jsme vlastně v pořádku. Kašel ani zadýchávání nejsou z těch příznaků chorob, které bychom ihned po jejich výskytu začali řešit s lékařem. Sice nám trochu znepříjemňují život, ale v podstatě nás nic nebolí. Ne vždy se ale jedná o banalitu a jejich ignorování se nám nemusí vyplatit. Plicní nemoci mohou napáchat škody, které již nelze vrátit. Jedním z nejzávažnějších plicních onemocnění je chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN) a až 450 tisíc Čechů vůbec neví, že u nich nemoc propukla. CHOPN nenávratně postihuje dolní cesty dýchací. První fází je zúžení průdušek, kvůli kterému je v plicích zadržován vzduch. Přebytečný vzduch v plicích způsobuje přetlak a plicní sklípky jednoduše praskají. V plicích se tak tvoří velké dutiny a zmenšuje se plocha, ze které se dostává kyslík do krve. Plíce zkrátka začnou mizet. Nejohroženější skupinou jsou kuřáci Kouření patří mezi hlavní příčiny rozvoje CHOPN. Změny, které v plicích mohu nastat, jsou totiž velmi často způsobeny opakovaným, nebo dlouhodobým vdechováním toxických látek, především cigaretového kouře. A pokud už nemoc propukne, kouření pacientův stav ještě zhoršuje. Vitalograph FOTO: Alliance Healthcare s.r.o. Jak staré jsou vaše plíce? Máte pochybnosti o stavu svých plic? Nejjednodušší způsob, jak zjistit, v jaké jsou kondici, je nechat si je zkontrolovat. Dnešní zdravotnictví nabízí velmi rychlá screeningová vyšetření, která se provádějí v lékárnách a poskytnou vám základní přehled o tom, jak si vaše plíce stojí a jaký je jejich věk. Třicetiletá kuřačka totiž může mít plíce ve stejném stavu jako sedmdesátiletý člověk. Měření je velmi jednoduché a rychlé. Během pouhých 10 minut se můžete dozvědět, jestli za vaše zadýchávání může CHOPN, nebo málo fyzické aktivity. Stačí vydechovat po dobu 6 vteřin co největší množství vzduchu do malého přístroje. Výsledky s vámi navíc ihned zkonzultuje speciálně proškolený lékárník a v případě potřeby vám doporučí vhodná opatření. Seznam Alphega lékáren, ve kterých měření probíhá, naleznete zde.