Je mezi nimi 12 roků a 36 cm: Hvězda ‚osmdesátkového‘ sitkomu a silák ze Hry o trůny budí pozornost

„Jsme spolu ode dne, co jsme se potkali. V ten moment přišla láska, a to velmi silně. A on neutekl, jak to, myslím, muži dělají. V podstatě si mě vzal a přehodil přes rameno, jako jeskynní muž!“ uvedla nedávno Lisa.

I když jsou Bonet a Momoa už zažitým párem, přesto stále budí pozornost, především kvůli výšce. Zatímco Bonet měří pouhých 157 centimetrů a je maličká a drobná, Momoa je kus chlapa nejen díky svým 193 centimetrům. Ty mu mimo jiné zajistily roli v seriálu Hra o trůny. Bonet proslavil zase sitkom z 80. a částečně 90. let The Cosby Show.

Z šestiletého manželství s hudebníkem Lennym Kravitzem má Lisa ještě devětadvacetiletou dceru, herečku a zpěvačku Zoë Isabellu Kravitz. Tu mohou diváci znát např. z oceňovaného seriálu Sedmilhářky. ■