V nové roli je nádherná: Z nenápadné dívky v brýlích vytvořili filmaři osudovou krásku

Kristýna Kociánová Super.cz

Herečku Kristýnu Kociánovou známe ze seriálů Ordinace v růžové zahradě či Přístav. O to větší měla radost, když dostala příležitost na filmovém plátně. A navíc hraje opravdu kočku. V komedii Pepa ztvárňuje matku hlavního hrdiny, a zvlášť v divokém hippie období jí to jako vyznavačce volné lásky opravdu neskutečně sluší.

"Neváhala jsem už proto, že ve filmu nejsem tolik vidět. Bylo to strašně fajn a natáčení jsem si užila. A to i natáčení s malým Pepou, miminkem Tobiáškem," svěřila herečka, která zatím maminku jenom hrála, vlastní děti nemá. "V posledních letech s dětmi hodně točím. Ale už jsem osm měsíců čerstvá teta, to hodně prožívám a už si to tak zkouším," smála se sympatická blondýnka.

Líbily se jí i dekorace ze 70. let a kostýmy, do kterých její hrdinku v Pepovi oblékli. "Kladno, kde jsme točili, je samozřejmě holá deprese, a tím nechci Kladeňáky nijak urazit. Na druhou stranu, co se týče toho stylu a zařízení bytů a dekorací, byly úžasné, tak to mám ráda. Doba to byla těžká a komplikovaná, ale to prostředí jsem si užila. A ty hippie modely byly úplně super. Kostýmní výtvarnice byla skvělá a bylo pěkné, když jsem byla na úplném začátku za tu krásnou," míní.

Kociánová byla v angažmá v divadle v Hradci Králové, odkud odešla. "A v Praze se zatím rozkoukávám. Mám jedno představení s divadelním spolkem Háta s Olgou Želenskou, se kterou jsme se seznámily na Přístavu, kde jsme spolu točily. Ostatně na Přístavu jsme se potkávali i s Filipem Blažkem (44) a Natálií Grossovou (15), se kterými jsem Pepu taky točila. A čeká mě natáčení nového seriálu," prozradila. ■