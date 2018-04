Z oka mu zrovna nevypadl, ale humor mají podobný: Michal Suchánek si své mladší já do filmu vybrat nemohl

Michal Suchánek a Vlastimil Kaňka jako starý a mladý Pepa Super.cz

Právě mladého Suchánka hraje v Pepovi mladý herec Vlastimil Kaňka. Oba herce jsme vyzpovídali společně. Z oka sice Vlastík Michalovi nevypadl, ale humor mají podobný. Probrali jsme mimo jiné to, že jde už o druhý snímek po filmu Vybíjená, kde musel Michal své mladší já mít. Mluvit do výběru ale nemohl. "Přiznám se, že jsem to neřešil, ale oni by mě asi stejně nenechali. Kdybych řekl, že Vlasta ne, že vypadá divně, by mi nepomohlo," řekl Super.cz, což tedy Vlastu zrovna nepotěšilo.

Vlastu prý filmaři našli na poslední chvíli, neměl tedy ani dost času na to, aby si Michala Suchánka nastudoval. "Spíš vděčím Honzovi Novákovi, že mě navedl," svěřil. "Hlídal nás, co máme v jakou chvíli udělat," přitakal Michal.

Sice jde o komedii, ale postava Pepy je v životě spíše nešťastnou bytostí. "Beru to tak, že to někdo napsal a já se snažil vyhovět. Neumím to zhodnotit. Prostě jsem si to přečetl a líbilo se mi to," krčil rameny Suchánek, jehož diváci znají spíše v komičtější rovině. "Ať jsou diváci překvapení," dodal.

Oba pánové už film viděli a shodli se i na tom, že se na sebe na plátně neradi dívají. "V tom mi Vlasta imponuje, že je plachý a rezervovaný. Jako já," míní Suchánek. A pravdou je, že plachý Vlasta se při rozhovoru na kameru dost trápil. Víc si prý užívá hraní v divadle než mediální humbuk provázející filmový svět. ■