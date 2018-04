Hateři ať si dají pohov: Krásná oscarová herečka tloustne kvůli roli

Anne Hathaway si teď může víc dopřát. Profimedia.cz

Přibírání či hubnutí do rolí je dnes poměrně běžnou záležitostí. Zažili si to třeba Matthew McConaughey (Klub poslední naděje), Tom Hanks (Trosečník), Adrien Brody (Pianista), Renée Zellweger (Deník Bridget Jonesové), Charlize Theron (Zrůda) a další. I Anne už si tím prošla - kvůli filmu Bídníci, za který získala Oscara. A nyní je v procesu nabírání opět. O jaký snímek jde, neupřesnila, podle filmové databáze ji čeká natáčení filmů Live Fast Die Hot a The Lifeboat.

Premiéra dalších tří (The Hustle, Serenity a Debbie a její parťačky) se chystá. Mezi nejznámější filmy oscarové herečky patří Stážista, Bídníci, Temný rytíř povstal, Ďábel nosí Pradu a samozřejmě Deník princezny, který byl důležitým milníkem v její kariéře.

Hathaway je vdaná za herce Adama Shulmana, mají spolu syna Jonathana. ■