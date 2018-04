Poté, co se na párty předvedla v podprsence, zájem mužů výrazně vzrostl: Blonďatá herečka málem přišla o přítele

Henrieta Hornáčková Super.cz

"Ten minulý outfit byl odvážnější, ale na fotkách díky světlům podprsenka ještě víc vynikla. Ale na facebooku se zvedla velká vlna zájmu mužů, posílali mi žádosti o přátelství i různé zprávy, kterých bylo asi čtyřicet za jedno dopoledne, a ještě dva dny to pokračovalo, tak jsem si řekla, že je potřeba to zase zklidnit," svěřila nám půvabná herečka.

"Já na ty zprávy nereaguju, je to pro mne příliš neosobní, možná i bohužel pro mne, třeba bych mohla potkat někoho zajímavého," kopla opět do vosího hnízda. Má totiž přítele. "Já kolem toho minule mlžila a vyznělo to, že ho nemám. A byl trochu naštvaný. Udělal doma takovou Itálii, tak jsem mu dala dva dny a už je to zase dobré," uzavřela. ■