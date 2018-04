Vendula Pizingerová si sahá na dno sil: S manželem vyrazili do Nepálu

Vendula Pizingerová s manželem Josefem Foto: archiv V. Pizingerové

Žádná romantika u moře ani opalovačka na pláži. Vendula Pizingerová (46) vyrazila s manželem na pořádně náročnou dovolenou! Její muž Josef je milovník hor a náročných výstupů a svou ženu vzal do vysněné destinace - Nepálu.

"Cesta do Nepálu je vlastně dárek od Josefa k mým narozeninám. Zkoušíme vytrvalost, pochopení, sílu lásky i pevnost vztahu. Trpělivost, ale i fyzičkou zdatnost, která se snoubí s lapáním po dechu," říká Vendula.

"Už smrdíme i z fotky. Abyste si nemysleli, že vše je ideální, už jsme se i slušně pokočkovali. Kvůli batohu. To pořád řeším, ale zbytečně, protože ho stejně táhnu dál. Včera jsme - a to myslím oba - překonali sami sebe. Bylo to na doraz. Zdravíme všechny jednou horskou pusou ze 4000 metrů nad mořem," dodala Vendula. ■