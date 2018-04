Ve finále České Miss skončila čtvrtá: Tahle nádherná brunetka se ale ve světě modelingu neztratila

Petra Mácová Super.cz

"Splnil se mi sen. Modeling mě moc baví," užívá si úspěch Mácová. Ráda by však v branži dosáhla dalších met. "Uvidím, jak to bude dál. Mám kontrakt ještě na rok, uvidíme, jak to bude pokračovat. Je příjemné, že si člověk může koupit, co potřebuje," dodala k finančnímu ohodnocení v modelingu.

Mácová žije v Praze, odnedávna už ne sama. "Nedávno jsme se s přítelem sestěhovali. Je to moc fajn," dodala. ■