Muž roku Matyáš Hložek se chlubí novou přítelkyní: Sestru královny krásy vyměnil za krátkovlasou modelku

Povídali jsme se o castinzích na Muže roku, kde bude v sobotu opět v porotě, i o přípravách na světovou soutěž, na kterou už za dva týdny odlétá do exotického Myanmaru. "Vím, jak se kluci cítí, protože jsem to měl stejné i já loni, tak se snažím být ten hodný a uvolnit atmosféru," svěřil. "Myslím, že fajn to snad bude i na té světové soutěži, že tam nebude žádná nepřátelská atmosféra," doufá Matyáš. "I když lehce nervózní jsem, protože jsem nikdy takhle daleko v Asii nebyl," dodal.

Když už jsme byli u soutěží krásy, nemohli jsme se ho nezeptat na to, co myslí o tom, že se jeho bývalá přítelkyně Kateřina Hadašová dostala do semifinále České Miss. "Držím jí palce a přeju, aby dopadla co nejlépe. Ale to, že se vůbec přihlásila, jsem zjistil až z médií. Neřešili jsme to spolu," prozradil, že s expřítelkyní jsou v minimálním kontaktu.

Zato má novou lásku. Ta vypadá úplně jinak než Kateřina. Je to štíhlounká krátkovláska. "Já úplně vyhraněné typy nemám. Když se mě někdo zeptá, jetsli se mi líbí blondýny, nebo brunety, neuměl bych odpovědět. Jen mám raději vysoké holky, aby mi nebyly do pasu," smál se. S modelkou Sárou se potkal díky módní přehlídce, na níž předváděla. "Jsme spolu asi měsíc, takže je to ještě krátká doba," dodal s tím, že je teď šťastný. ■