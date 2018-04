Nela Boudová promluvila o tom, proč si vzala do pěstounské péče holčičku: Není to odvaha, udělala jsem to pro sebe

Nela Boudová Super.cz

S herečkou Nelou Boudovou (50) jsme si sice povídali na představení seriálu Kadeřnictví televize Stream, hovořili jsme ale ještě o dalším díle, jejím životním. Nela si vzala do pěstounské péče holčičku. A tvrdí, že to podle ní není až tak odvážné, jak si mohou lidé myslet. Přesto se ovšem stala ambasadorkou projektu Odvážlivci.cz.

"Lucie Špaková, která je autorkou Odvážlivců, se domnívala, že z důvodu, že jsem si holčičku vzala do pěstounské péče, odvážná jsem. Já to tak nevidím. Neměla jsem jinou šanci, protože jsem tu holčičku viděla a cítila jsem to tak silně, že jsem to udělat musela," míní Nela, jejíž přesýpací hodiny, které vybrala jako talisman na focení s Lucií Robinson, si mohou zájemci o životní změnu díky Odvážlivcům půjčit na dva týdny, aby jim ke změně možná také pomohly.

"Dala jsem je tam z toho důvodu, aby si každý uvědomil, že jsme tu jenom na omezenou chvíli a je nutné každou tu chvíli, svůj čas, dobře využít," míní herečka. Vrátili jsme se ještě k hlavnímu tématu. "Já si nemůžu pomoct, musím jít tou svojí cestou, nejít proti své duši. Když něco cítím, tak to udělám, i když by to zvenku vypadalo, že jsem bláznivá a není to úplně v pořádku. Ale rozhodla jsem se, že budu poslouchat jenom sama sebe," dodala.

O nějakých vysokých ideálech, kdy by chtěla pomáhat světu, to prý není. "Chci pomáhat sama sobě a věřím, že když budu šťastná já, učiním šťastným i svoje okolí a to mi úplně stačí," uzavřela. ■