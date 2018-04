Jiří Mádl má náhradníka za zesnulého Třísku (✝80): Natáčet s ním začne v létě!

Jirka doufá, že brzy začne natáčet. Michaela Feuereislová

Herec a režisér Jiří Mádl (31) začne co nevidět natáčet svůj snímek Na střeše, který musel loni na podzim odložit. Představitel hlavní role Jan Tříska (✝80) se v září před prvním natáčecím dnem tragicky zřítil z Karlova mostu do Vltavy a na následky zranění zemřel v nemocnici.

„Měl bych už konečně začít točit ten svůj prokletý film. Rok 2017 byl hrozně složitý pro všechno, i pro tento projekt, a tento rok je pro mě zatím série dobrých zpráv. Neříkám, že máme vyhráno, nikdy nemáme vyhráno, ale chci ten film natočit opravdu dobře, když už si prožil to, co si prožil,“ řekl Super.cz Mádl, který dokonce našel nového představitele titulní role.

„Nemůžu ještě prozradit, kdo to bude, ale už máme představitele vybraného. Bude to komorní příběh, ve filmu se objeví například také Adrian Jastraban nebo Vojta Dyk. Nyní se vše připravuje a v létě bychom měli začít natáčet. Doufám, že vše klapne,“ svěřil Mádl, který mimo jiné začne pracovat na novém seriálu České televize Sever, kde si zahraje nadějného mladého kriminalistu. „Moc se na to těším, s rolemi policistů totiž zkušenosti moc nemám,“ dodal herec. ■