Nosková strachy bez sebe! Denně na kapačkách zachraňuje kariéru: Přestávala slyšet

Míša Nosková denně dojíždí do nemocnice. Michaela Feuereislová

"Bylo mi řečeno, že mám poruchu vnitřního ucha. Bohužel také s větou, že není jisté, že ještě někdy normálně uslyším. Byla jsem vyděšená k smrti, sluch mě živí," řekla Super.cz zpěvačka.

Následovala důkladná vyšetření v Nemocnici Na Homolce. "Už sedmý den sem každý den jezdím na několik hodin na kapačku. Ještě mě čekají tři. Také dojíždím do tlakové komory do Kladna, kde navíc dýchám kyslík. Mělo by to pomoci k uvolnění cév," vysvětluje.

Lékaři jí po důkladných vyšetřeních řekli, že ztráta sluchu je 30 procent. "Nikdo neví, z čeho to je. Mívají to prý lidé až po šedesátce. Jsem hrozně vděčná lékařům z Homolky, kteří se o mě výtečně starají a dělají vše pro to, abych byla v pořádku. Stále to ještě není ideální, ale zlepšilo se to. Momentálně je ztráta 15-20 procent, ale dá se s tím normálně fungovat a se zpěvem problém nemám vůbec žádný," dodala na zkoušce muzikálu Mamma Mia!, který měl včera večer v pražském Kongresovém centru obnovenou premiéru. ■