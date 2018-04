Po rozchodu s Bartošovou byl s bezdomovci, po Kuklové stál na Nuseláku! Manželka Pomejeho Andrea šokuje

Jiří Pomeje a jeho krásná Andrea se rozchází. Michaela Feuereislová

Jiří Pomeje se včera poprvé k rozvodu vyjádřil, a to slovy: "Nechtě mě umřít,". Co na to jeho manželka říká? "Jirka jede teatrální vystoupení, jako při každém rozchodu. Za Kuklové stál na Nuseláku a za Bartošové trávil čas na hlaváku s bezdomovci. Teď je u nás doma," vysvětluje smutně Andrea Pomeje. "Stačilo by si jen přiznat, že dělá chyby," dodala beznadějně.

Jak to nyní s manželi bude? "Budu to řešit na dálku," dodala Andrea s tím, že zatím dál zůstane bydlet i s dcerou u rodičů. ■