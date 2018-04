Měla by být těhotná nonstop. Krásná moderátorka během očekávání zkrásněla

Tereza Juščíková vypadá v těhotenství báječně. Super.cz

S manželem Tomášem plánovala Tereza Juščíková Jandová miminko už tři roky. „Je to hrozně fajn a myslím si, že to přišlo v tu nejvhodnější dobu. Je to můj předposlední splněný sen. Ten poslední je dělat zprávy,” pousmála se sympatická těhulka.

Juščíková je aktuálně v pátém měsíci těhotenství a cítí se výborně. Stejně pozitivní pocity ji provázely od začátku jejího požehnaného stavu. „Díky bohu jsem neměla žádné komplikace, bylo mi dobře. Je mi vlastně dobře i teď, jen vypadám trošku větší,” říká Tereza, která doposud nabrala pět kilo.

Na mezinárodním veletrhu krásy Interbeauty, kam Tereza vyrazila na pedikúru a manikúru, jsme se jí ptali na pohlaví miminka. „Asi se to dozvím, ale zatím to nejde určit. Nejsem ten typ ženy, která by to vydržela a nenechala si to prozradit,” říká Tereza, která má už mnoho let vymyšlené jméno pro chlapečka i holčičku. „Před dvěma lety jsem navrhla jména. Manžel říkal, že se mu moc nelíbí. Za tu dobu si zvykl a jiná nechce,” usmívá se Tereza Juščíková. ■