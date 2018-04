Nejznámější herec malých rolí promluvil: Pronásledují ho nepříjemné vidiny

Herec má často zvláštní sny. Foto: archiv Česká televize

Herec Jan Kuželka (71), který má na svém kontě přes 350 rolí, se před čtyřmi lety potrápil se zánětem páteře, kvůli kterému tři měsíce bojoval o život. Nebylo to ale poprvé, kdy se setkal s těžkou životní situací. Počátkem 90.let se mu otevřel svět díky druhému povolání. Stal se asistentem světoznámého fotografa Antonína Kratochvíla (70), se kterým projel mnoho krizových míst Evropy a podíval se i smrti do tváře.

„Projel jsem s ním Polsko, kde jsme byli v Katovicích, tam jsou obrovské hliníkárny. Je tam největší výskyt dětské leukémie. Zjistili jsme, že tam je v nemocnici uzavřené dětské oddělení a od té doby se mi zdává o holčičce, která tam za mnou v pyžamku běhala,“ svěřil v pořadu 13. komnata, jež odvysílá Česká televize již tento pátek. „Držela se mě a nosila mi výkresy, co namalovala. Vypadala, jako by byla zdravá. Sestřička mi řekla, že jí zbývá tak měsíc, a od té doby tu holčičku vidím. Kolikrát v noci se mi o ní zdá. To jsou momenty v životě, které se nedají vymazat,“ dodal Kuželka, který všechny fotografické mise vždy přežil bez následků, opravdové peklo zažil až po návratu v Číny v roce 2014.

Během několikaměsíčního boje o život, kdy nemohli lékaři přijít na to, co mu je, se zřejmě podíval jednou nohou na druhý břeh. „Mohl jsem být v lehkém kómatu. Viděl jsem tak živé obrazy. Ruiny velkého města. Asi Prahy. Všechno hořelo, všude na ulicích byli mrtví, ženy, děti, muži, a nad tím vším stál člověk v černém zahalený a v ruce měl nůž, z kterého kapala krev,“ prozradil herec s tím, že si myslí, že byl na hranici mezi životem a smrtí. Premiérový díl 13. komnaty s Janem Kuželkou odvysílá Česká televize tento pátek. ■