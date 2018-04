Andrea Pomeje opustila manžela a promluvila o rozvodu! Hlavní roli hraje alkohol

Jiří Pomeje a jeho Andrea chystají rozvod. Michaela Feuereislová

"Mrzí mě to! Nedokážu ustát Jirkův přístup k životu a ke svému zdraví. Měli jsme opravdu hodně zásadních problémů před nemocí, doufala jsem, že právě ta nemoc to změní, ale bohužel. Jirka nic nepochopil a nezískal pokoru ke svému životu ani ke svému okolí," řekla Super.cz Andrea Pomeje a potvrdila Jirkův problém s alkoholem. "Byl to hlavní problém a od toho se odvíjí ostatní chování," vysvětluje.

"Teď je zdravý, tak by měl dělat všechno pro to, aby se mu to opět nevrátilo, když ne kvůli sobě, tak alespoň kvůli malé," dodala Andrea, která má s Pomejem dceru Aničku a nyní se připravuje na rozvod. ■