Nejbizarnější podívaná roku? Rodinka Štikových má vlastní televizní pořad! S vnadnou Ornellou, maminou Monikou i Koktou!

Koktovi se objeví na televizních obrazovkách... Foto: archiv FTV Prima

Nejbizarnější televizní show všech dob? Tak přesně na to zřejmě aspiruje nový pořad Štiky, který se objeví na televizních obrazovkách Primy.

Jak již název napovídá, neobvyklá televizní podívaná se bude točit kolem rodinky Ornelly Koktové (25), jež svého času plnila stránky bulváru, protože počala syna s dnes již bývalým manželem Gabriely Partyšové (39) Josefem Koktou.

Zda se pořad kolem povedené rodinky pokusí napodobit legendární show Keeping Up with the Kardashians, je prozatím záhadou, ale nouze o bizarní situace určitě nebude.

Pokud si televizní diváci mysleli, že je už nemůže nic překvapit, tak rodina Štikových a Koktových je vyvede z omylu. Je to jedna velká, emocemi nabitá rodina, ve které má každý své starosti, radosti, ale také sny a touhu po lásce. Jsou vášniví a často se neshodnou.

„Přinášíme našim divákům opět něco nového. Ať rozhodně nečekají žádnou reality show, protože uvidí realitu života jedné rodiny. A bude se jednat o realitu dost často bizarní,“ říká o novém pořadu Marek Singer, generální ředitel Primy.

„Je to skutečný příběh neskutečné rodiny, který my jsme pouze zaznamenali, a díky televizi jej zprostředkujeme divákovi,“ dodal Singer. ■