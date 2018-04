V Plesu upírů září, ale první filmovou roli skoro obrečela: Natálce Grossové vystříhali téměř všechny scény

Natálka Grossová byla po zhlédnutí filmu smutná. Michaela Feuereislová

Natálka dostala roli dcery hlavního hrdiny v podání Michala Suchánka. "Je to taková drzá emo holka, můj úplný opak. Už proto mě bavilo si ji zahrát," řekla Super.cz ještě nedávno. To ovšem netušila, co z její role na plátně doopravdy zůstane.

Natálka se nakonec objeví pouze ve třech scénách a věty, které pronese, by se daly spočítat na prstech jedné ruky. "Původně toho bylo mnohem víc," řekla nám posmutněle po projekci a zklamaná byla i její maminka Šárka.

Tak to ovšem bohužel ve filmu chodí, scénář není definitivní záležitost, jako je tomu třeba v muzikálu Ples upírů, v němž Grossová září v hlavní ženské roli, a Natálka snad dostane brzy nějakou další filmovou příležitost. ■