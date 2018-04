Kdo vystřídá Matyáše Hložka? Tihle fešáci byli v první várce adeptů na nového Muže roku

První casting je za námi, druhý se koná v sobotu. Herminapress

Porotu, v jejímž čele seděl již zmíněný David Novotný a šéf agentury CAST Me Michal Doležal, doplnil úřadující Muž roku 2017 Matyáš Hložek, ředitelka soutěže Miss Czech Republic Taťána Makarenko (28), moderátorka TV Prima Lenka Špillarová, Miss Czech Republic Social Media 2017 Veronika Volkeová a další hosté. A bylo z čeho vybírat.

Mezi uchazeči o finále byli sportovci, studenti, investiční poradce, IT pracovník, ale i číšník a budoucí lékař. Všichni se zajímali samozřejmě o sport a fitness, ale mezi jejich koníčky se našla i numismatika, literatura, historie či divadlo. Většinou byli svobodní, pak svobodní, ale zadaní, objevil se ale i jeden ženáč.

Tím hodným v porotě byl Muž roku 2017 Matyáš Hložek. „Vím, o čem to je. I já jsem se před rokem cítil trochu nesvůj a nervózní. Ale pokud chcete v soutěži uspět, musíte tyto pocity překonat. Titul jsem nakonec při finále v Náchodě získal a teď se připravuji na mezinárodní soutěž Mister International v Barmě, kam odlétám 20. dubna,“ popisoval Matyáš, co ho v nejbližších dnech čeká.

Na výběru budoucích finalistů soutěže Muž roku 2018 se podílela i nejmladší přísedící v porotě dvaadvacetiletá Veronika Volkeová, III. vicemiss Czech Republic 2017. „Na castingu na soutěž mužské krásy jsem ještě nikdy nebyla. A zatím dobrý. Mám už i pár svých tipů, které doufám uvidím při finále na mole náchodského divadla. Slyšela jsem, že bychom se měli zúčastnit i soustředění Muže roku, tak se těším,“ svěřila.

A jak je na tom s muži ona? „No to nevím. Momentálně sice přítele nemám a nevím, jestli bych si tady vybrala. Nemám vyloženě typ, po kterém bych pátrala. Jen nejsem ráda, když kluk věnuje svému zevnějšku příliš mnoho času. Ale také si nemyslím, že jsou všichni takoví. Zatím to nechávám být. Já věřím, že se nějaký, co se mi bude líbit, objeví,“ doufá nezadaná Veronika.

Ředitelka soutěže Miss Czech Republic Taťána Makarenko, která také v tuto dobu po republice pořádá mezi děvčaty castingy pro svou soutěž, byla zvědavá, jak to chodí u chlapů. „Jsem ráda, že jsme se s panem Novotným domluvili na spolupráci. Naše děvčata jsou na castingu Muže roku a opačně, například Matyáš Hložek byl včera na pražském castingu naší soutěže. Je to zároveň i vzájemná propagace obou soutěží a výměna zkušeností,“ shrnula první dojmy Taťána Makarenko.

"Ti chlapi méně bojují, oni to jdou jen tak zkusit. To holky jsou dravější, chtějí být těmi modelkami a víc se o to rvou. U chlapů jde víc o svaly a chlapství, kdežto u dívek vyhrává krása, celkový vzhled, chování, je u nich víc kritérií, která vedou k úspěchu. A motorem je i obrovská konkurence. Proto jsou asi větší rváčky,“ myslí si Táňa.

Spokojený s prvním výběrovým kolem byl i prezident soutěže Muž roku David Novotný. „Jsem rád, že se muži dostavili v takovém počtu a porota si přijde na své. Opravdu se snažíme objektivně hodnotit možnosti přihlášených uchazečů, protože vítězové pak reprezentují soutěž Muž roku a Českou republiku na mezinárodních soutěžích. Uchazeče o finále proto vybíráme velice poctivě. Třeba i doporučíme klukům, aby na sobě zapracovali a příští rok se přihlásili znovu. Nikoho nezatracujeme,“ ve stručnosti popsal práci poroty David Novotný a přidal důležitou informaci, že druhé kolo castingu soutěže Muž roku 2018 se koná již tuto sobotu, kdy mají ještě muži do 29 let možnost zabojovat o účast ve finále Muž roku 2018, které se koná 24. srpna v Náchodě. ■