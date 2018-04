Muži omdlévali a zvraceli! Miss Průšová drsný trénink s chlapy zvládla. Bez modřin ale neskončila...

Kateřina Průšová je drsná holka. Super.cz

Modelka Kateřina Průšová (34) není žádné tintítko. Ve fitku svou fyzičkou s přehledem předčí drsné chlapy. Průpravu na to má pořádnou. "Jsem sporťák, boxu se věnuji osm let. Hrozně mě to baví, je to tvrdý sport, ale skvělý. Poslední dva roky jsem zvolnila, protože jsem chodila domů s modřinami. Byla jsem hrozně obouchaná z tréninků, to i v modelingu nebylo ideální," řekla Super.cz Průšová.