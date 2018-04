Ženy v domácnosti už dávno objevily kouzlo nezávazného seznamování!

Jaké jsou důvody takové popularity nezávazných seznamek?

Výhody nezávazných seznamovacích portálů jsou zjevné: právě zde mohou (často již znuděné) domácí hospodyňky, které by rády vytěžily ze svého tolik opečovávaného těla, najít přesně to, po čem nejvíce touží... vzrušující sexuální dobrodružství. A to nejlepší? Zcela bez rizika přistižení! Příčinou takové intenzivní chutě na „rychlovku“ je především skutečnost, že jejich každodenní život je omezený péčí o děti a striktními termíny, přičemž intimní vztah s manželem už spravidla také postrádá nezbytnou jiskru. Dámy se tudíž poohlížejí po vášnivých milencích ku příkladu na TheCasualLounge.cz... ideálně i několikrát týdně.