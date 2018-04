Zlámaná žebra i nohy, problémy s rukou a ramenem! Moderátor Robinsonova ostrova zápasil v kleci

Ondřej Novotný při zápasech v kleci často přišel k úrazu. Super.cz

Moderátor Robinsonova ostrova Ondřej Novotný je také známým moderátorem zápasů bojových sportů. Sám to v kleci jako zápasník MMA zkoušel, kvůli zdraví se ale větších úspěchů nedočkal. "Vždy jsem se zranil. To provází celou moji kariéru. Ať už profesionálního házenkáře nebo v MMA. Vždycky se v nejtvrdší přípravě něco zlomí, praskne," řekl Super.cz Novotný.

"Žebra, nohy rozkopaný, zlomený, z házený mám ramena špatný, teď mám problém už půl roku s rukou. Ksichtík si zachovávám pro televizi snesitelně," usmívá se Ondřej. "Jak jsem vysoký, tak mi tam nikdo nedosáhne," dodal se smíchem na otevření MMA areny Andrého Reinderse, manžela moderátorky Hanky Mašlíkové.

Druhou sérii Robinsonova ostrova právě vysílá Nova. Novotnému se splnil sen. "Robinson je pro mě splněný sen určitě. Je to nejdražší a největší show světa. Že můžu být jeho moderátorem je skvělý, jsem jak malý děcko na ostrově. Dva měsíce nespím, dělám to naplno. Jsem rád, že to má úspěch," říká.

"Nova už mi víc věřila, víc věcí mi svěřila. Mohl jsem zasáhnout do výběru, do scénáře. Na to jsem pyšný," vysvětluje. I v druhé sérii se štábu ani finalistům nevyhýbaly nemoci. Tentokrát šlo především o psychické kolapsy. "Pro ty lidi je to tam psychicky hrozně těžký a lámou se jak sirky. Nejen účinkující, ale i štáb. Není to legrace," dodal. ■