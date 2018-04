Tohle dokonalé tělo boduje v zahraničí! Česká Miss Bezděková po úspěchu v Portugalsku míří do Milána

Andrea Bezděková Super.cz

Andrea Bezděková (23) sice vyhrála Českou Miss před dvěma roky, ale až poslední necelý rok je o ni obrovský zájem. Je ambasadorkou módní značky a také tváří řecké kosmetiky. Bezděkové se začalo dařit také v zahraničí. Pravidelně se vrací do Portugalska, ráda by zabodovala i v Itálii.

"Letím zase po dlouhé době do Portugalska na dva týdny, hrozně se těším. Před odletem jdu ještě na casting do jedné agentury z Milána, tam se nyní chystám. Portugalsko je skvělá zkušenost. Je potřeba se tomu pořádně věnovat a pak vystrčit růžky někam dál," řekla Super.cz Bezděková.

Zajímá ve světě módní tvůrce její titul královny krásy? "Když jsem to tam poprvé zmínila, tak tam byly hrozné oslavy, ptali se mě, jaké to bylo, to bylo skvělý. Vítají mě tam jako Czech Miss. Na castinzích to ale samozřejmě nikoho nezajímá, tam je důležité jak se prodáš, titul je k ničemu," vysvětlila Andrea na představení nové kolekce Pietro Filipi. ■